نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يتعثر أمام جنوي ويفقد فرصة صدارة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس إيجابيًا أمام نظيره جنوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "لويجي فيراريس"، وذلك في إطار الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل يوفنتوس بعد هذا التعادل وصافة الكالتشيو برصيد 37 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق جنوي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة ثمانية لقاءات.

أحداث مباراة يوفنتوس وجنوي في الدوري الإيطالي

سجل فيديريكو كييزا أول أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، نفذها كييزا بتسديدة أرضية قوية، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل ألبرت جودموندسون لصالح فريقه جنوي في الدقيقة 48، بعد أن هيأ كاليب أوكوبان الكرة برأسه إلى زميله جودموندسون الذي بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس تشيزني.