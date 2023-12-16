نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة يوفنتوس ضد جنوى اليوم الجمعة 15-12-2023 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة يوفنتوس وجنوي بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد جنوى في الدوري الإيطالي

سجل فيديريكو كييزا أول أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، نفذها كييزا بتسديدة أرضية قوية، سكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل ألبرت جودموندسون لصالح فريقه جنوي في الدقيقة 48، بعد أن هيأ كاليب أوكوبان الكرة برأسه إلى زميله جودموندسون الذي بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس تشيزني.