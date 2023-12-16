نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. شاهد فرحة جماهير الأهلي من مقاهي شبرا بعد سحق اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة دوت الخليج الرياضي، فرحة واحتفالات جمهور النادي الأهلي بمقاهي القاهرة، بعد الفوز الذي حققه المارد الأحمر على حساب نظيره اتحاد جدة السعودي، في مستهل منافساته بكأس العالم للأندية.

وشهدت مقاهي منطقة شبرا بالقاهرة احتفالات قوية لجماهير الأهلي بالالعاب النارية والهتافات.

واستطاع النادي الأهلي أن يحقق الفوز أمام الاتحاد السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.

الأهلي يحقق انتصاره الأول أمام العميد

ويعد هذا الانتصار الأول لصالح الأهلي تاريخيًا أمام العميد السعودي، حيث سبق وأن التقيا من قبل في 4 مباريات حقق الاتحاد 3 انتصارات وحسم لقاء وحيد بالتعادل.

وعلى الرغم من أن اتحاد جدة يلعب على ملعبه وأمام جماهيره وامتلاكه العديد من اللاعبين النجوم الذين تعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الأهلي بخبراته استطاع أن يحقق فوزًا تاريخيًا على كريم بنزيما ورفاقه.

الأهلي يصل نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة

ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق أن تأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.