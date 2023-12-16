مانشستر سيتي يهنئ الأهلي بعد تأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على توجيه تهنئة إلى النادي الأهلي المصري، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية في الموسم الحالي.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

وتمكن فريق الأهلي من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

مانشستر سيتي يقدم التهنئة إلى الأهلي

حيث نشر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع "X"،:"تهانينا للنادي الأهلي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ".

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فلومينيزي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وفي حال الفوز سيلاقي المارد الأحمر نظيره مانشستر سيتي، في نهائي المونديال.