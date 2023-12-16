نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من وليد الفراج بعد دهس الأهلي لـ اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الأهلي التأهل لدور لنصف النهائي مونديال العالم للأندية 2023، وذلك بعد الفوز بثلاثية على حساب الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف.

وسجل أهداف المارد الأحمر علي معلول، حسين الشحات، إمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد كريم بنزيما.



وليد الفراج كان أحد العلامات البارزة، قبل مواجهة الاتحاد السعودي والاهلي المصري، والذي سخر من فوز الأهلي على الاتحاد بوصفه ان الفوز كان في عصر كانت الكرة فيه مصنوعة من "الجبس".

رد فعل مختلف من وليد الفراج بعد نتيجة مباراة الأهلي واتحاد جدة

وكتب وليد الفراج عبر منصة اكس "يحق لجماهير النادي الأهلي المصري، أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الاحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها".

وتابع: "ألف مبروك للملايين من انصار نسر الكرة المصرية نادي القرن الافريقي، بتأهل مستحق لنصف النهائي".

وبات وليد الفراج قبل مواجهة الاهلي، في مرمى نيران الجماهير المصرية بعد سخريته من الاهلي بسبب ندرة انتصاراته على الاتحاد.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فلومينيزي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وفي حال الفوز سيلاقي المارد الأحمر نظيره مانشستر سيتي، في نهائي المونديال.