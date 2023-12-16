نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار المونديال.. الأهلي يكتسح الإتحاد بثلاثية واول رد فعل من الخطيب وتعليق وليد الفراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” أهم اخبار مونديال كأس العالم للأندية، والذي تستضيفه السعودية وانطلقت منافساتها الثلاثاء الماضي بمواجهة اتحاد جدة أوكلاند سيتي.

وفيما يلي ملخص أخبار كأس العالم للأندية ليوم الجمعة الموافق 15-12-2023، واستعدادات فريق الأهلي لافتتاحية مواجهاته في المونديال:

الأهلي يكتسح الإتحاد بثلاثية ويتأهل إلى نصف نهائي المونديال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فوزا كبيرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره اتحاد جدة السعودي، في اللقاء الذي انتهى بين الفريقين جمع بين الفريقين، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، المقام حاليا على الأراضي السعودية.

وأحرز أهداف الأهلي، كلا من التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21، من زمن الشوط الأول. وعزّز حسين الشحات النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 60، قبل أن يختتم إمام عاشور ثلاثية الأهلي في شباك الاتحاد بهدف في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

كما أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف الفريق السعودي الوحيد قبيل نهاية المباراة لينتهي اللقاء بثلاثية للأهلي مقابل هدف.

وبهذا الفوز يضرب الأهلي موعدًا مع فلومنسي البرازيلي، في المواجهة المقرر لها الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر، بنصف نهائي المسابقة.

أول رد فعل من الخطيب عقب الفوز على إتحاد جدة

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تهنئة فريق الكرة الأول لكرة القدم بعد الفوز في مباراة اليوم على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كما عقد الخطيب اجتماعًا سريعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وأشار إليهم في حديثه إلى أن الفريق نجح في إسعاد الجالية المصرية الموجودة في السعودية.

وطالب بيبو من اللاعبين والجهاز الفني ضرورة الاستمرار في تقديم المستوى الجيد من أجل جماهير النادي الأهلي.

أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على العميد

كتب وليد الفراج عبر منصة اكس "يحق لجماهير النادي الأهلي المصري، أن تفخر بهذا الفريق الذي يتعامل مع الاحداث والتحديات بقدر أهميتها وقيمتها".

وتابع: "ألف مبروك للملايين من انصار نسر الكرة المصرية نادي القرن الافريقي، بتأهل مستحق لنصف النهائي".

وبات وليد الفراج قبل مواجهة الاهلي، في مرمى نيران الجماهير المصرية بعد سخريته من الاهلي بسبب ندرة انتصاراته على الاتحاد.