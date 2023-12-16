نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو المونديال.. فهد العتيبي: كان هناك روح رياضية تنافسية بين الأهلي واتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال فهد العتيبي المعلق الرياضي بقنوات ssc sports السعودية أن كان هناك روح رياضية تنافسية بين الأهلي واتحاد جدة السعودي خلال مباراة اليوم.

فهد العتيبي: الأهلي كعبه عالي في المباريات الكبيرة

وصرح فهد العتيبي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أم بي سي مصر":"هدف حسين الشحات الثاني للنادي الأهلي كان من لمسة رائعة".

وأكمل: "الأهلي لعب مباراة رائعة اليوم أمام اتحاد جدة واستحق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع: "جماهير النادي الأهلي كانت لها مسانده للاعبين منذ بداية المباراة وحتي نهايتها".

وأضاف: "مباراة فلومينينسي البرازيلي أمام الأهلي ليست سهلة على النادي الأهلي بسبب قوة نادي فلومينينسي البرازيلي".

واختتم: "الأهلي استحق الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية."

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف واحد في مباراة دور ربع النهائي.

موعد مباراه الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب الجوهرة المشعة.