نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. صورة بيرسي تاو تُثير الجدل بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل النادي الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، عقب فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.



والتقطت كاميرا المونديال ظهور بيرسي تاو لاعب الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي بعد لقاء الاتحاد بصورة أثارت الجدل وشهدت العديد من التعليقات من قبل مشجعي وجماهير المارد الأحمر.

وفاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينه وبين اتحاد جدة السعودي، استطاع اللاعب علي معلول من تسجيل الهدف الأول للأحمر من ضربة جزاء، كما سجل حسين الشحات الهدف الثاني، وسجل إمام عاشور الهدف الثالث، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة نجح بنزيما لاعب الاتحاد من تسجيل هدفه الأول للفريق في شباك الأحمر.

الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، يوم الإثنين القادم الموافق 18 ديسمبر.

وتنطلق المواجهة بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.