نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل يونايتد أمام فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق فولهام، مساء اليوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد، مع نظيره فريق فولهام، مساء اليوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد فريق فولهام في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام عبر شاشاتها المختلفة.