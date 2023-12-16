نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لـ نيوكاسل يونايتد أمام فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق فولهام، مساء اليوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد، مع نظيره فريق فولهام، مساء اليوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: تريبير، لاسيليس، شار، ليفرامينتو.

خط الوسط: مايلي، برونو جيماريش، جولينتون.

خط الهجوم: ألميرون، ويلسون، جوردون.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام عبر شاشاتها المختلفة.