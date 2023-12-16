نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد وليفربول.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في كل مكان لانطلاق أحداث القمة النارية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد وليفربول والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وتقام أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول مساء الأحد القادم الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليفربول



حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- سفيان أمرابط

وفي الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- أنتوني.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- كوستاس تسيميكاس.

الوسط: هارفي إليوت- واتارو إندو- دوميني سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز.