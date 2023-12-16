نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي أمام كالياري في الدوري الإيطالي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي نظيره كالياري اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

موعد مباراة نابولي أمام كالياري في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي وكالياري اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة كالياري في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، أمير رحماني، خوان جيسوس، برناردو دي سوزا.

خط الوسط: أندريه أنجيسا، ستانسيلاف لوبوتكا، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين، خفيتشا كفاراتسخيليا، ماتيو بوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي أمام كالياري في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي ضد كالياري مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق المصري بلال علام.