نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أوجسبورج أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوجسبورج اليوم السبت 16-12-2023 على ملعب "دبليو كي أرينا"، وذلك في إطار الجولة الـ15 من بطولة الدوري الألماني.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق أوجسبورج المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

تبدأ أحداث مباراة بروسيا دورتموند وأوجسببورج اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

تذاع مباراة بروسيا دورتموند ضد أوجسبورج مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD.