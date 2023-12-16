نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة لمواجهة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه غدًا الأحد فريق أستون فيلا نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي



وتنطلق صافرة حكم مباراة استون فيلا ضد برينتفورد، غدًا الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والأردن وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان والعراق وسوريا والصومال.

القنوات الناقلة لمباراة استون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي



وتبث أحداث مواجهة استون فيلا ضد برينتفورد، وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كذلك تذاع مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد عبر قناة beIN sports HD.

القنوات المفتوحة للمواجهة

beIN Sports HD 2

Arena Sport 1 HD Serbia

Arena Sport 5 HD Croatia

Eleven Sports 3 HD portugal

Arena Sport 5 HD BiH



ويدخل نادي استون فيلا المواجهة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.