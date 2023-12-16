نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الدفع بكوكا أساسيا في مباراة الأهلي والاتحاد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق السر وراء الدفع بأحمد نبيل كوكا، لاعب الأحمر في مباراة اتحاد جدة السعودي، على حساب أليو ديانج.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الدفع بكوكا لم يكن متوقعًا، من يعيش مع الفريق ويدرس المنافس يفاجئك بشيء لم يكن في حساباتك".



وأضاف: "مارسيل كولر قام بذلك لأنه كان يريد أن تكون الحركة في خط وسط الأهلي كانت سريعة، إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا يمتازون بالسرعة".

وأكمل: "ديانج يساعد في إفساد الهجمات، ولكن يجب أيضًا أن تساعد في تمريرة جيدة، كوكا يقدم المطلوب منه، لذا من المهم على اللاعب أن يضع في حساباته أنه سيحصل على الفرصة".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "هذا الأمر سيعيد الحمية لديانج، وهذا لصالح الفريق، ثلاثي خط الوسط قدموا مباراة جيدة من جميع الجهات، وساعدوه في تطبيق الضغط العالي الذي يريده مارسيل كولر".