نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: فلومينينسي سيعمل حساب للأهلي بعد مباراة الاتحاد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فوز الأحمر على الهلال واتحاد جدة، أبطال الدوري السعودي هي نتائج للتاريخ.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوز الأهلي على الهلال والاتحاد للتاريخ، فيه ناس اتكلمت عن التاريخ، مصر هي التاريخ والحاضر وإن شاء الله المستقبل".



وأضاف: "محمد هاني تألق في مباراة الاتحاد مثل بقية اللاعبين.. في الفترة السابقة لم يكن هاني فقط هو من هبط مستواه، الفترة الماضية لم تكن جيدة للأهلي".



وتابع: "الأهلي فاز 3 مباريات فقط في أخر 11 مباراة، وهذا لا يليق ببطل جميع المسابقات في الموسم الماضي، وهذا طمّع الجميع في أن يقولوا ما يقولوه".



وأكمل: "مباراة فلومينينسي ستكون أقوى من الاتحاد، والرتم سيكون أعلى، وهو فريق لم يخض أي مباراة في البطولة حتى الآن".



وواصل: "لاعبو النادي الأهلي انفجروا في مباراة الاتحاد، لذا ستكون هناك فروقات على المستوى البدني ومستوى اللعب".



وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "فلومينينسي فريق قوي للغاية، أتمنى أن يكون لديهم ثقة زائدة، ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث بعدما شاهدوا مباراة الأهلي أمام الاتحاد".