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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن احتمال أن يكون فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي في كرة القدم، هو الصفقة الأغلى في تاريخ أندية آرسنال وتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. الطابع القوي للمنافسة بين آرسنال وتشيلسي، اللذان يتنافسان كفرقتين لندنية، يشير إلى دخولهما في سباق جديد للحصول على خدمات أوسيمين.

آرسنال وتشيلسي يدخلان في صراع شرس للتعاقد مع أوسيمين

يستعد أوسيمين، الذي حاز على لقب أفضل لاعب إفريقي في عام 2023، لتجديد عقده مع نابولي حتى 30 يونيو 2027. ومع ذلك، فإن هذا الأمر لا يمنع احتمال رحيله في صيف عام 2024.

ووفقًا للصحافة الإيطالية، توصل أوسيمين ووكيل أعماله إلى اتفاق مع نابولي لتجديد العقد مع إضافة شرط جزائي بقيمة 130 مليون يورو. ويُعد هذا المبلغ ضروريًا لضمان رحيل أوسيمين بالقيمة الملائمة في فصل الصيف. وفي حال حدوث ذلك، ستكون هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ آرسنال وتشيلسي، إذا قررا دفع الشرط الجزائي.