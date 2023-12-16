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أحمد جودة - القاهرة - قرر رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وذكر الاهلي عبر موقعه الرسمي أن هذا القرار جاء بعد الأداء المميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة.‏

مونديال الأندية.. رد فعل الخطيب بعد فوز الأهلي على الاتحاد بثلاثية

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية.

يأتي ذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022‏.