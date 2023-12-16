كولر معلم.. سيد عبد الحفيظ يفاجئ الجميع بتصريحات قوية بعد فوز الأهلي على الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى سيد عبد الحفيظ، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، تعليقه على انتصار الفريق الأحمر على اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي. حقق الأهلي فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب "الجوهرة المشعة"، في دور ربع النهائي، ويستعد الآن لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل في المملكة العربية السعودية.

سيد عبد الحفيظ يفاجئ الجميع بتصريحات قوية

في تصريحاته على برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر"، قال عبد الحفيظ: "كانت مباراة الأهلي واتحاد جدة ليست مجرد صدام في كأس العالم للأندية، بل كانت لها أبعاد كبيرة، سواء على مستوى الديربي أو الأهمية الرياضية والجماهيرية. إنها مباراة ذات طابع خاص".

وأضاف: "من المهم أن نفصل بين التنافس الجماهيري وأن نتحدث بحذر. كنا ننتظر هذا اللقاء، والأهلي يُمثل شيئًا خاصًا للمصريين، إنه نادي الجدع، ليس فقط ناديًا تحبه الجماهير، بل هو ناد يُعطي مردودًا معينًا في المواقف الصعبة".

وأشار إلى أن اللاعبين على دراية بمدى المسؤولية وأهمية الفوز لناديهم وجماهيرهم، وللجالية المصرية في السعودية التي كانت تنتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر. وأشاد بروح الفريق، معتبرًا أن اللاعب مارسيل كولر كان نجم اللقاء، وأن الفريق ككل كان ملتزمًا.

وختم قائلًا: "أحب الجدعنة كصفة أكثر من حب الذين يحبونني، فالجدعنة هي صفة دائمة وثابتة".