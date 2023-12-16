عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة شيفيلد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي للبلوز لمواجهة نظيره فريق شيفيلد مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام أحداث أحداث المباراة عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة شيفيلد

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: ديساسي – بدياشيلي – تياجو سيلفا – كولويل.

خط الوسط: كاسيدو – مودريك، جالاجير.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون – كول بالمير – رحيم سترلينج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد شيفيلد

وستنقل مباراة تشيلسي ضد شيفيلد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي،كما سيتم المباراة عبر قناة bein sports extra 1.