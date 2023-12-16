ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم السبت 16-12-2023

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق آرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ويتواجد فريق أستون فيلا في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم السبت 16-12-2023، التي ستشهد مواجهات هامة لكلٍ من مانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

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محمد يوسف

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