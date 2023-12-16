نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط تألق الغزال عبد الرحمن مصطفى.. وادي دجلة يسحق الشرق الأدنى بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق نادي وادي دجلة ٢٠١٤، انتصاراته بالفوز على نادي الشرق الأدنى بثلاثية نظيفة دون رد.

وواصل وادي دجلة 2014 نتائجه الايجابية، بتحقيق انتصارات متتالية، أحرز الأهداف الغزال عبدالرحمن مصطفى، واللاعب أسر جدو واللاعب محمد سعيد.

وأدى الفريق ملحمة كبيرة خلال المباراة، وذلك بقيادة المدير الفنى محمد مصطفى.

يقود فريق نادي وادي دجلة مواليد 2014 محمد مصطفى مدير فني ومدير عام أحمد جمال مدير القطاع وأيمن مرسي المدير الإداري.