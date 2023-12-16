الشناوي: هدفنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

القاهرة ـ د. ب. أ: أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، أن الفريق أغلق صفحة التأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الاول .وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه امس إن الأهلي «أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة، وبدأ الاستعداد والتركيز في المواجهة القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي».وأضاف: « الأهلي فريق جماعي، وكل ‏لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير».وأوضح أن التصدي لركلة جزاء في مباراة ‏كما حدث خلال البطولة الماضية أمام ريال مدريد، وكذلك التصدي لركلتي جزاء في البطولة التي قبلها، ‏أصبح من التاريخ، وأنه اعتاد أن يكون كامل تركيزه فيما هو قادم من مباريات فقط.‏وأكد :»التنافس بين الجماهير أمر طبيعي، ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته، ونفس الأمر بالنسبة ‏لتناول الإعلام للمباريات، ولكن اللاعبين تركيزهم بالكامل في التدريبات والمباريات فقط، ولا نهتم بشيء إلا إسعاد ‏جماهيرنا».