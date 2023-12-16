الشباب ومجيس يحققان أول انتصار لهما فـي افتتاح دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

حقق كل من ناديي الشباب ومجيس أول انتصار لهما في افتتاح دوري الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2023/2024 ، حيث تغلب الشباب على صور بنتيجة 30/29 في المباراة التي جرت احداثها على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، جاءت المباراة قوية بين الطرفين خاصة في الشوط الثاني الذي قدم فيه الفريقان كل ما لديهم من امكانيات بغية تحقيق أول فوزه لهما في الدوري، وكان الشوط الاول انتهى بتقدم الشباب 16/13 وفي الشوط الثاني استطاع صور تقليص فارق الاهداف ولكن خبرة لاعبي الشباب نجحوا في حسم اللقاء لصالحهم بفارق هدف واحد 30/29 .

وفي المباراة الثانية تفوق مجيس على صحم بنتيجة 51/21 في المباراة التي جرت احداثها مساء امس الاول على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصحار نجح مجيس في فرض سيطرته على مجريات شوطي اللقاء لعبا ونتيجة الشوط الاول، انتهى بتقدم مجيس 25/10 وفي الشوط الثاني ضاعف من جهوده وتمكن من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 51/21 .

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