ملتقى عمان لألعاب القوى لذوي الإعاقة يواصل منافساته

وسط مشاركة خليجية

كتب ـ عبدالله الجرداني:

يواصل ملتقى عمان لألعاب القوى لذوي الاعاقة الذي تنظمه اللجنة البارالمبية العمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، بمشاركة 150 لاعبا من سلطنة عمان وأندية مجلس التعاون الخليجي هي»نادي الطموح الكويتي ونادي الرس السعودي ونادي المدينة السعودي ونادي خورفكان الاماراتي ونادي الثقة الاماراتي» ويتضمن انطلاق مسابقات المضمار والرمي لاصحاب الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية على ملاعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر . واسفرت المنافسات التي أجريت أمس الأول عن النحو التالي: في مسابقة الوثب الطويل للفتيات فئة t20 حققت اللاعبة حنين المصبحي من فريق الطموح الكويتي المركز الأول بعدما حقق مسافة قدرها ٣.٥٤ متر ونالت أميمة البلوشي من مركز التقييم والتأهيل العماني المركز الثاني بعدما حققت مسافة ١.٤٠ متر وحصلت طيف الجابرية من التضامن العماني المركز الثالث بعد تحقيقها مسافة ١.٢٣ متر . وفي مسابقة الوثب الطويل t13- t36-t46 حقق اللاعب طه الحراصي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الأول بعدما حقق مسافة ٤.٧٨، ونال حاتم الزدجالي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الثاني بعدما حقق ٤.٢٨، وحصل قاسم الرواحي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الثالث بعدما حقق مسافة ٤.٩٠. وفي مسابقة دفع الجلة رجال فئات f32- f33-f34 توج محمد القاسمي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الأول بعدما حقق مسافة 7.5 متر، ونال عبدالعزيز الكندي من فريق خور فكان الاماراتي المركز الثاني بعدما حقق مسافة ٧.٢٢ متر ، وحاز معنا ثاني من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الثالث بعدما حقق مسافة ٦.٧٢ متر. وفي مسابقة الوثب الطويل للرجال فئة t12 حقق صقر القاسمي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الأول بعدما حقق مسافة ٤.٧٥ متر، ونال راشد السيابي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الثاني بعدما حقق مسافة ٤.١٣ متر، وحصل سالم العدواني من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الثالث بعدما حقق مسافة ٣ أمتار.

وفي مسابقة دفع الجلة للرجال فئة f57 حقق اللاعب عبدالله الدهاني من خور فكان المركز الأول بعد تحقيقه مسافة ٩.٩متر، ونال اللاعب خليفه اليحيائي من فريق التضامن العماني المركز الثاني بعدما حقق مسافة ٧.٨١متر، واللاعب عبدالله المعمري من فريق التضامن العماني في المركز الثالث بعدما حقق مسافة ٦.٢٩ متر.

وفي مسابقة دفع الجلة للفتيات فئة f34-f32 حققت اللاعبة ايمان تيسير من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الأول بعدما حققت مسافة ٥.١٣ متر، وحققت اللاعبة ثريا الزعابية من فريق الثقة الاماراتي المركز الثاني بعدما حققت مسافة ٤.٨٠متر، وحصلت فادية المنجية من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الثالث بعدما حققت مسافة ٢.٧٢ متر.

وفي مسابقة عدو ١٠٠ متر للرجال فئة t20 حقق سالمين عبدالله من فريق الطموح الكويتي المركز الأول بعدما حقق زمنا قدره ١٣.٧٢ ثانية، ونال اللاعب تامر علي من الطموح الكويتي المركز الثاني بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره ١٤.٥٥ ثانية، واللاعب مهند الغفيلي من مركز الرس السعودي المركز الثالث بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره ١٧.٦٠ ثانية.

وفي مسابقة ٤٠٠ متر عدو رجال فئة t12- t36-t47 حقق اللاعب سيف المقبالي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الأول بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره ٥٥.٧١ ثانية، وحقق اللاعب صقر القاسمي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الثاني بعدما قطع مسافة السباق في ٥٦.١٤ ثانية، ونال اللاعب حاتم الزدجالي من اللجنة البارالمبية العمانية المركز الثالث بعدما قطع مسافة السباق في زمن ١.٠٥.٩٣ دقيقه .

وفي مسابقة رمي الرمح للرجال فئاتf33-f34حقق اللاعب عبدالعزيز الكندي من فريق خور فكان الاماراتي المركز الأول بعدما حقق مسافة 21.95 متر، وجاء في المركز الثاني اللاعب العماني سلطان السناني بعدما حقق مسافة 15.60 متر، وفي المركز الثالث حل اللاعب احمد الحجيلي من فريق المدينة السعودي بعدما حقق مسافة 7.63 متر. وفي مسابقة رمي الرمح للمكفوفين فئات f11- f12 توج اللاعب العماني عمار الكلباني بذهبية المسابقة بعد تحقيقه مسافة 12.75 متر. وفي مسابقة رمي الرمح للرجال فئة f57 حقق اللاعب عبدالله الدهناني من فريق خور فكان الاماراتي المركز الأول بعدما حقق مسافة 23 متر، وحل في المركز الثاني اني اللاعب العماني علي الغسيني بعدما حقق مسافة 22.50 مترا، وفي المركز الثالث اللاعب جاسم البلوشي من فريق التضامن العماني بعدنا حقق مسافة 15.90 متر . وفي مسابقة دفع الجلة للرجال فئات f36-f37 حقق عمار الشبلي اللجنة البارالمبية العمانية المركز الأول بعدما حقق مسافة 6.94 متر، وفي المركز الثاني ساري الجهاني من فريق المدينة السعودي بعدما حقق مسافة 4.76 متر، وفي المركز الثالث ناصر المخمري من فريق الخابورة بعدما حقق مسافة 4.71 متر.

وفي مسابقة دفع الجلة للإناث f40-f46 حققت اللاعبة مريم الزيودي من فريق خور فكان المركز الأول بعدما حققت مسافة 7.91متر، وفي المركز الثاني اللاعبة مريم المطروشية من فريق خور فكان الاماراتي بعدما حققت مسافة 8.86، وفي المركز الثالث اللاعبة العمانية سارة العمبوري بعدما حققت مسافة 4.57 متر.

وفي مسابقة دفع الجلة للإناث فئات f31-f32حققت اللاعبة شماء المازمي من فريق الثقة الاماراتي المركز الأول بعدما حققت مسافة 12.49متر، وحلت العمانية فاطمة الحارثية من مركز امان للتأهيل في المركز الثتني بعدما حققت 6.10 متر . وفي مسابقة دفع الجلة للمكفوفين إناث فئة f12-f13-f20 حققت اللاعبة فاطمة الكبالي من فريق الثقة الاماراتي المركز الأول بعدما حققت مسافة 4.14 متر، وفي المركز الثاني اللاعبة احلام الحربية من فريق الرس السعودي بعدما حققت مسافة 2.66 متر، وجاءت في المركز الثالث العمانية طيف الجابرية بعدما حققت مسافة 2.57 متر. وفي مسابقة رمي القرص فئة f54 f57 حقق اللاعب عبدالله المصباحي من فريق خور فكان الاماراتي المركز الأول بعد تحقيقه مسافة ٢٢.١٦ متر، ونال اللاعب سلطان الشامسي من فريق التضامن العماني المركز الثاني بعد تحقيقه مسافة ٢٠.٤٥ متر، وحصل اللاعب عبدالله الدهناني من فريق خور فكان الاماراتي المركز الثالث بعد تحقيقه مسافة ٢٩.٧٤ .