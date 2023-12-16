صحار ـ من يحيى المعمري:

تنطلق اليوم منافسات دور ثمن النهائي في مسابقة كأس محافظة شمال الباطنة لخماسيات كرة القدم داخل الصالات للمؤسسات، والذي يأتي تنظيمه بالتعاون بين مكتب محافظة شمال الباطنة والمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة وبدعم من مجموعة أوكيو وشركة جندال شديد للحديد والصلب وصحار المنيوم وشركة أوارك وشركة مجيس للخدمات الفنية وشركة ميناء صحار الصناعي وشركة ادفاريو.

وتقام اليوم مباريات دور الثمن النهائي عدة لقاءات، حيث يلتقي كل من فريق المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وفريق مدائن وسيواجه كل من فريق سيفتيزر فريق شركة جندال شديد للحديد والصلب، وفي نفس المجموعة سيواجه فريق الكلية المهنية بصحم شركة فالي عمان، وسيواجه فريق إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة شمال الباطنة فريق المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة. وفي مباريات غدا الاثنين سيواجه فريق مجموعة أوكيو فريق بلدية شمال الباطنة وسيلاقي فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار فريق شركة زجاج مجان، في حين سيواجه فريق مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة فريق مصنع الخليج الدولي للأنابيب، وسيواجه فريق مديرية الشؤون الإدارية والمالية فريق جامعة صحار.

يقول سالم الكلباني رئيس قسم العلاقات العامة بمكتب محافظ شمال الباطنة: تشهد البطولة مباريات قوية بين الفرق المشاركة، حيث أظهرت البطولة روح العمل كفريق واللعب النظيف واحترام القواعد والآخرين والتعاون والانضباط، كما تساهم هذه البطولة في نشر الوعي بمفهوم النشاط البدني وتوسيع قاعدة الممارسين وبناء منظومة علاقات اجتماعية وتوطيدها بين المؤسسات وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى تنمية القدرات البدنية والحركية والكفاية الصحية والعقلية للأفراد، كل الشكر للمؤسسات المشاركة في كأس محافظة شمال الباطنة لخماسيات كرة القدم داخل الصالات للمؤسسات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات مثيرة فـي كأس محافظة شمال الباطنة لخماسيات كرة القدم داخل الصالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.