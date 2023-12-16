إسدال الستار على مهرجان حمراء الدروع التاسع للإبل والموروث الشعبي بعبري

شهدت أشواطه تفاعلا كبيرا ومشاركة محلية وخليجية

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

أسدل الستار صباح أمس بنيابة حمراء الدروع بولاية عبري بمحافظة الظاهرة على فعاليات ومناشط مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي، والذي جاء هذا العام في نسخته التاسعة بمشاركة محلية وخليجية، رعى الحفل معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الاسكان والتخطيط العمراني، وبحضور سعادة نجيب بن علي بن احمد الرواس محافظ الظاهرة وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة واعضاء مجلس الشورى والشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن والشيخ حمد بن مطر الدرعي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وعدد من المسئولين والشيوخ والاعيان ومحبو الرياضة التراثية من مختلف محافظات سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، وياتي تحت اشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب والتعاون مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن واستمرت فعالياته على مدى ثمانية ايام متتالية بواقع فترتين صباحية ومسائية .

وشهد المهرجان خلال أيامه تفاعلا كبيرا من المشاركين والحضور الواسع والاثارة في أشواطه ومناشطه المتعددة تمثلت في إقامة أكثر من 30 شوطا للمزاينة و12شوطا لسباق الفطايم بميدان السباقات بنيابة حمراء الدروع وجات بدعم من الاتحاد العماني لسباقات الهجن اضافة الى اقامة فعالية ركض العرضة التراثي على مدى يومين متتاليين، كما شهد برنامج المهرجات على قرية تراثية احتوت على عدة اركان و 75 منصة تم خلالها عرض مختلف المنتجات الاسرية والحرف النسيجية والبدوية والصناعات المتنوعة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية إضافة إلى إقامة الامسيات الشعرية والفنية وامسية خاصة للنساء ومنافسات لليولة وغيرها من الفنون البدوية التقليدية.

وتضمن برنامج حفل الختام كلمة اللجنة الرئيسية المنظمة للمهرجان ألقاها الشيخ حمد بن مطر الدرعي رئيس اللجنة كما ألقى عدد من الشعراء قصائد شعرية بهذه المناسبة وتفقد معالي الدكتور وزير الاسكان جوانب القرية الثراثية والتي ضمت العديد من المنتوجات والمشغولات اليدوية وجاءت أشواط ختام المهرجان في الشوط الذهبي شوط السيف لفئة ثنايا بفوز المطية رغد بالمركز الاول لصاحبها عادل بن سعيد المغيري من ولاية بدية وحصلت المطية يمايل لصاحبها غالب بن سعيد الرشيدي من ولاية بركاء على المركز الثاني، فيما حصلت المطية الشاهينية لصاحبها عبدالله بن راشد السنيدي من ولاية الكامل والوافي على المركز الثالث، وفي الشوط الذهبي شوط السيف الفئة حول حصلت المطية مخيفة لصاحبها جمعة بن حميد بن ذيبان الدرعي من نيابة حمراء الدروع على المركز الاول والمطية سمو لصاحبها راشد بن فهد الهاجري من دولة الكويت على المركز الثاني وحصلت المطية رجوى لصاحبها الشيخ محمد بن عبدالله السعدي من ولاية السويق على المركز الثالث .

بعدها قام معالي الدكتور وزير الاسكان والتخطيط العمراني بتكريم الفائزين في اشواط المهرجان والمشاركين والمساهمين والداعمين وأعضاء اللجان المشاركين في فعالياته.