منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم يودع بطولة غرب آسيا

ودَّع منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين المقامة حاليًّا بمحافظة ظفار بعد تعادله الايجابي مع نظيره العراقي بهدف لكلٍّ منهما في المباراة التي جرت أحداثها مساء أمس الأول على ملعب مُجمَّع السعادة بمحافظة ظفار ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الأولى ليتأهل العراق إلى الدَّوْر الثاني برفقة المنتخب اليمني متصدر الترتيب العام للمجموعة برصيد 9 نقاط، وجاء المنتخب العراقي ثانيًا بفارق الأهداف عن منتخبنا الذي جاء ثالثًا برصيد 4 نقاط. الشوط الأول للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني بادر العراق بالتسجيل عن طريق اللاعب زين العابدين الربيعي وأدرك التعادل لمنتخبنا، بعدما أرسل لاعب منتخبنا فهد المشايخي كرة أكملها مدافع منتخب العراق علي العميد في مرماه لتنتهيَ المباراة بالتعادل بهدف لكلٍّ منهما ويودِّع منتخبنا البطولة مبكرًا.

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