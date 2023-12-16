نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي ضد إنبي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل فريق الإسماعيلي ضيفا على نظيره إنبي، على ملعب استاد بتروسبورت، في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل.

تشكيل الإسماعيلي ضد إنبي في دوري نايل

وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - محمد دسوقي - إياد العسقلاني

خط الوسط: محمد بيومي - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - عمر الساعي مروان حمدي

خط الهجوم: ياو أنور

وعلى مقاعد البدلاء: كمال السيد - محمد هاشم - عماد حمدي - محمد حسن - أحمد محسن - صالح جمعة - مروان حمدي - باسم مرسي

تشكيل إنبي ضد الإسماعيلي في دوري نايل

وضم تشكيل فريق إنبي، بقيادة تامر مصطفى كلا من:

عبد الرحمن سمير - علي فوزي - أحمد يوسف - أحمد كالوشا - مصطفى حامد - رفيق كبو - أحمد صبيحة - مودي ناصر - مصطفى دويدار - احمد نادر محمد حمدي.

وعلى مقاعد البدلاء: رضا السيد - مصطفى شكشك - مروان داوود - زياد طارق - أحمد العجوز - علي أوسكار - محمد النحاس - سيف الخشاب

طاقم حكام مباراة إنبي ضد الإسماعيلي في دوري نايل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود بسيوني، حكما لمباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري، يعاونه كلا من أحمد الفار واسامة عبد اللطيف، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو، ومحمد البسيوني حكما مساعدا لتقنية الفيديو.