نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق شيفيلد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة تشيلسي ضد شيفيلد سيطر لاعبو البلوز على مجريات المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى شيفيلد يونايتد.

ونجح كول بالمر في تسجيل هدف تشيلسي الأول في شباك شيفيلد في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من رحيم ستيرلينج.

وفي الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة نجح نيكولاس جاكسون في تسجيل هدف البلوز الثاني في شباك شيفيلد عن طريق تمريرة حاسمة من كول بالمر.

استمر استحواذ لاعبو تشيلسي على الكرة استحواذ كامل لكن دون تسجيل مزيد من الأهداف لتنتهي بذلك أحداث المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج".