موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .. إليكم القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مساء اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر الجاري، الثالث جمادي الأول 1445 هجريا نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في نسخته الجديد 2023-2024 على أرضية ستاد الاتحاد معقل السيتي .

يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث أنه تمكن من حصد 37 نقطة بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 16نطقة حيث يسعي لاعبو السيتي في الفوز بهذه المباراة والتقدم نحو مقدمة الجدول الذي بتصدره ليفربول .

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وكشفت مجموعة قنوات بي ان سبورت أنها ستقوم بنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وبالتحديد قناةbeIN Sports HD 1 ، حيث يقوم حسين العيدروس بالتعليق على مجاريتها.