نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد شيفيلد اليوم السبت 16/12/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد شيفيلد اليوم السبت 16/12/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة تشيلسي ضد شيفيلد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

أهداف مباراة تشيلسي ضد شيفيلد

سجل كول بالمر هدف التقدم للبلوز في شباك شيفيلد في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وتمكن نيكولاس جاكسون من تسجيل هدف البلوز الثاني في شباك شيفيلد عن طريق تمريرة حاسمة من كول بالمر في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني.