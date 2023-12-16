نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني يسقط في الباسك.. أتلتيك بيلباو يضرب أتلتيكو مدريد بثنائية بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أتلتيك بلباو مفاجأة في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.

أتلتيك بيلباو يضرب أتلتيكو مدريد بثنائية بالدوري الإسباني

في الدقيقة الخامسة، تصدى يان أوبلاك بشكل رائع لتسديدة جوركا جوروزيتا نجم أتلتيك بلباو بعد تلقيه تمريرة دقيقة وتوجهت الكرة إلى الزاوية اليمنى لكن أوبلاك قفز بشكل رائع لإيقافها.

في الدقيقة 12، أهدر إيناكي ويليامز نجم أتلتيك بلباو فرصة حقيقية عندما سدد تسديدة متوسطة المدى ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر وكان من الممكن أن يكون هدفًا رائعًا.

في الدقيقة 15، أطلق أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد عرضية قوية من الزاوية إلى داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اعترضها المدافع ليحتسبها الحكم ركلة ركنية لأتلتيكو مدريد.

في الدقيقة 22، فرصة حقيقية لأتلتيك بلباو من تمريرة متقنة عن طريق نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو سددها داخل منطقة الجزاء لكن يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد تمكن من إيقاف الكرة ببراعة.

في الدقيقة 36، أضاع أويهان سانسيت نجم أتلتيك بلباو أول أهداف فريقه عندما فشل في تسجيل ركلة جزاء مرت فوق عارضة أتلتيكو مدريد ببضع سنتيمترات فقط.

في الدقيقة 43، أضاع أويهان سانسيت نجم أتلتيك بلباو فرصة محققة لفريقه عندما وجد نفسه غير مراقب في موقع جيد بعد تلقيه عرضية على حافة منطقة الجزاء ولكن تسديدته انطلقت بعيدًا عن القائم الأيسر. لتخرج الكرة خارج الملعب وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني، واصل لاعبو أتلتيك بلباو محاولاتهم تسجيل الهدف الأول الذي تمكنوا من إحرازه في الدقيقة 51 عندما تصدى جوركا جوروزيتا نجم أتلتيك بلباو لعرضية متقنة من أندير هيريرا داخل منطقة الجزاء لينجح في تسديدها بدقة في الزاوية اليسرى لمرمى أتلتيكو مدريد.

في الدقيقة 64، نجح أتلتيك بلباو في تسجيل ثاني أهداف المباراة عن طريق نيكو ويليامز الذي سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة في الزاوية اليسرى.

واصل لاعبو أتلتيكو مدريد محاولاتهم من أجل تعديل نتيجة المباراة وكاد ماركوس يورينتي نجم أتلتيكو مدريد يسجل أول أهداف فريقه في الدقيقة 83 عندما تلقى تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد تسديدة ضعيفة في منتصف مرمى أتلتيك بلباو تصدى لها حارس المرمى.

واصل لاعبو أتلتيكو مدريد محاولاتهم لتعديل النتيجة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز أتلتيك بلباو على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 34 نقطة بينما يحتل أتلتيك بلباو المركز الخامس برصيد 32 نقطة.