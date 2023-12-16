نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزلان وادي دجلة يسحقون الشرق الأدنى بثلاثية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق نادي وادي دجلة مواليد 2014، انتصاراته بالفوز على نادي الشرق الأدنى بثلاثية نظيفة دون رد.

وادي دجلة 2014 يواصل نتائجه الإيجابية ويحقق انتصارات متتالية

وحافظ أبطال دجلة على الانتصارات المتتالية بالفوز في كل مباراة، وسط تألق عدد كبير من اللاعبين خطفوا أنظار متابعي البطولة التي تفرز نجوم كرة القدم المصرية المقبلة.

وأحرز أهداف وادي دجلة، الغزال عبد الرحمن مصطفى، واللاعب أسر جدو واللاعب محمد سعيد.

وأدى الفريق ملحمة كبيرة خلال المباراة، وذلك بقيادة المدير الفنى محمد مصطفى.

يقود فريق نادي وادي دجلة مواليد 2014 محمد مصطفى مدير فني ومدير عام أحمد جمال مدير القطاع وأيمن مرسي المدير الإداري.