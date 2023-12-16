نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يونايتد يستعيد انتصاراته بالدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك فولهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا مهمًا على نظيره فريق فولهام، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي نيوكاسل يونايتد أمام نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة نيوكاسل أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي نيوكاسل يونايتد اللاعب لويس مايلي في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعة من برونو جيمارايش، ثم أضاف ميجيل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يسجل دان بران الهدف الثالث في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 29، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل فولهام في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام فولهام

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: لاسيليس، ليفرمينتو، فابيان شير، بيرن.

خط الوسط: برونو جيمارايش، لونجستاف، جويلانتون.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، ويلسون، جوردون.