نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. فيليبي ميلو الباحث عن الثأر أمام الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الأهلي التأهل لدور لنصف النهائي مونديال العالم للأندية 2023، وذلك بعد الفوز بثلاثية على حساب الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف.

وسجل أهداف المارد الأحمر علي معلول، حسين الشحات، إمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد كريم بنزيما.

وعقب الفوز على الاتحاد السعودي، ضرب الأهلي موعدًا ناريًا أمام فلومينيسي البرازيلي، والتي بالطبع تمتلئ بالارقام القياسية.

أبرز لاعبين الفريق البرازيلي هو فيليبي ميلو والذي يبحث عن التأهل والثأر أمام الشناوي فما القصة؟

فيليبي ميلو يهدر ركلة جزاء أمام الشناوي

القصة تعود إلى مواجهة جمعت النادي الأهلي، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، في نسخة عام 2020 والتي أقيمت في قطر.

الأهلي آنذاك دخل المباراة وعينه على المركز الثالث والميدالية البرونزية، خاصة بعد الخسارة من بارين ميونخ بثنائية نظيفة.

التعادل أمام بالميراس كان سيد الموقف لتمتد المباراة حتى ركلات الجزاء، ومعها الإثارة والحماس.

فيليبي ميلو كان بطل آخر ركلة، والتي حال تسديدها يعني حصول الفريق البرازيلي على المركز الثالث، والعكس تكون النتيجة لصالح الأهلي.

فيليبي ميلو ضد الأهلي

مليو صاحب 36 عاما في ذلك التوقيت، لم ينجح وحصد الأهلي البرونزية، لتمر السنوات الثلاث ويلتقى الاهلي مع مليو من جديد وجهًا لوجه في مباراة فلومينيسي، ليبحث الاعب عن التأهل ويسترد ثاره منذ ثلاث اعوام.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

تقام المباراة الاثنين المقبل الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي القادمة في كأس العالم

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.