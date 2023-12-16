مصدر يكشف للفجر الرياضي حقيقة مفاوضات اتحاد جدة مع مارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تم تداوله في الساعات الأخيرة بشأن وجود مفاوضات بين مسئولي اتحاد جدة السعودي والسويسري مارسيل كولر مدري النادي الأهلي.

وكان فريق الأهلي قد نجح في الانتصار على حساب اتحاد جدة، أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

حقيقة مفاوضات اتحاد جدة مع كولر

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أنه ليس هناك أي مفاوضات بين النادي السعودي ومارسيل كولر، وأن المدرب السويسري يركز حاليا مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية لتحقيق انجاز جديد في تاريخ القلعة الحمراء.

وتابع المصدر، مؤكدا وجود مفاوضات من جانب اتحاد جدة للتعاقد مع كولر في الأشهر الماضية، ألا أن المدرب السويسري فضل البقاء في في القيادة الفني للأهلي.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينيسي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق فلومينيسي البرازيلي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي وفلومينيسي البرازيلي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.