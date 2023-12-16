نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخبار المونديال.. مفاوضات العميد لضم كولر ومانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل وحقيقة عقوبة لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” أهم اخبار مونديال كأس العالم للأندية، والذي تستضيفه السعودية وانطلقت منافساتها الثلاثاء الماضي بمواجهة اتحاد جدة أوكلاند سيتي.

وفيما يلي ملخص أخبار كأس العالم للأندية ليوم السبت الموافق 16-12-2023، واستعدادات فريق الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي المونديال:

حقيقة مفاوضات إتحاد جدة للتعاقد مع كولر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تم تداوله في الساعات الأخيرة بشأن وجود مفاوضات بين مسئولي اتحاد جدة السعودي والسويسري مارسيل كولر مدري النادي الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أنه ليس هناك أي مفاوضات بين النادي السعودي ومارسيل كولر، وأن المدرب السويسري يركز حاليا مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية لتحقيق انجاز جديد في تاريخ القلعة الحمراء.

وتابع المصدر، مؤكدا وجود مفاوضات من جانب اتحاد جدة للتعاقد مع كولر في الأشهر الماضية، ألا أن المدرب السويسري فضل البقاء في في القيادة الفني للأهلي.

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس قبل المونديال

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره فريق كريستال بالاس؛ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق مانشستر سيتي، بطل اوروبا، لانطلاق منافساتها في كأس العالم للأندية الذي تستضيفه السعودية.

حقيقة معاقبة لاعبي الأهلي بعد دعم فلسطين أمام اتحاد جدة في المونديال

تحدثت تقارير عن إمكانية معاقبة نجوم فريق النادي الأهلي الذين دعموا فلسيطيسن خلال أحداث مواجهة اتحاد جدة، في كأس العالم للأندية.

وأكد مصدر، نقلا عن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، أن كل ما تردد عن معاقبة بعض لاعبي الأهلي بسبب دعم فلسطين أمر غير صحيح.

وأبدى نجوم الأهلي، وعلى رأسهم حسين الشحات وكريم فؤاد وأكرم توفيق وكريم الدبيس، دعمهم للقضية الفلسطينية في ظل التصعيد من قبل الكيان الصهيوني، خلال مباراة الاتحاد التي حسمها الأهلي 3-1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ورفع عدد من لاعبي الفريق الأحمر علم فلسطين أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب نهاية مباراة اتحاد جدة.

كما هتفت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب الجوهرة لفلسطين عقب نهاية المباراة.