نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يفوز بثنائية على كالياري في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق نابولي من الفوز على نظيره كالياري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، على ملعب سان باولو

ملخص مباراة نابولي ضد كالياري في الدوري الإيطالي

وبدأ فريق نابولي المباراة بشكل هجومي قوي منذ البداية، حيث أضاع العديد من الفرص المحققة في الدقائق الأولى، مع وجود القليل من المحاولات من جانب كالياري ولكن عجز كلا الفريقين عن تسجيل أي أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني كان فريق نابولي أكثر شراسة هجومية ليسجل هدفه الأول في الدقيقة 69 عن طريق فيكتور أوسيمين، ولكن رد عليه كالياري بالتعادل في الدقيقة 72 عن طريق بافوليتي.

وبعد العديد من المحاولات سجل نابولي هدفه الثاني في الدقيقة 75 عن طريق كفاراتسخيليا، بل وسجل الثالث في الدقيقة 81 ولكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل، وانتهى اللقاء بفوز نابولي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد فريق نابولي إلى 27 نقطة لبتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، بينما يقف رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.