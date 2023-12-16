نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من سيميوني بعد سقوط أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو بالليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد ضرورة تحسين نتائج الفريق خارج أرضه وذلك عقب الخسارة بهدفين نظيفين على يد أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

بهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بينما يحتل أتلتيك بلباو المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

ماذا قال سيميوني بعد الخسارة أمام بيلباو؟

وقال سيميوني في تصريحات صحفية عقب المباراة:" أقف بجانب اللاعبين حتى الموت وأتلتيك بيلباو كان الأفضل طوال الوقت".

وأضاف: "لم نتمكن اليوم من إظهار ما نريده، لكن ليس لدي أي شيء لانتقاده، ولم يمكننا تقديم المباراة التي كنا نتصورها".

وتابع: "في الشوط الأول كانوا الأفضل منذ البداية حتى النهاية، وفي آخر 10 دقائق نافسنا بشكل أفضل وأتيحت لنا عدة فرص لتقليل الفارق".

وعن غضبه، قال سيميوني: "الغضب؟ على العكس من ذلك، اليوم هو اليوم الذي أكون فيه أكثر هدوءًا، لكننا لسنا أقوياء خارج أرضنا، علينا أن نحاول تحسين هذا الجزء من أجل المنافسة على البطولة، فهذا الأمر ضروري".

وعن الخسائر الأخيرة خارج الديار، علق سيميوني قائلا: "نحن أقوياء خارج الديار، باستثناء ما يحدث الآن في 3 مباريات على التوالي".

واختتم سيميوني تصريحاته قائلًا: "ينبغي علينا محاولة تحسين هذا الجانب المهم للغاية لأن المباريات خارج الديار تعد أساسية للحفاظ على الترتيب في الليجا".