نجم الأهلي السابق يوجه رسالة مثيرة إلى المارد الأحمر قبل مواجهة فلومينيسي بالمونديال

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على توجيه رسالة مثيرة إلى لاعبي المارد الأحمر، قبل أيام قليلة من انطلاق مباراة فلومينيزي البرازيلي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وواجه فريق الخليج نظيره الرياض، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وحقق الخليج الفوز بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الخليج إلى المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد فريق الرياض في المركز الخامس عشر، برصيد 16 نقطة.

رسالة محمد شريف قبل مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

وأكد النجم المصري محمد شريف في تصريحات له عبر قناة "SSC" السعودية: "في المباراتين الأخيرتين، لفريق الخليج نجحنا في تحقيق ست نقاط ومباراة الفيحاء ستكون هامة بالنسبة لنا".

كما تطرق شريف للحديث عن المونديال موجها رسالة إلى النادي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد السعودي: "أتمنى للأهلي التوفيق في مونديال الأندية والذهاب إلى نهائي البطولة"

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فلومينيزي البرازيلي، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي.