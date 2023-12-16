حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الأهلي لدور لنصف النهائي مونديال العالم للأندية 2023، وذلك بعد الفوز بثلاثية على حساب الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف.

وسجل أهداف المارد الأحمر علي معلول، حسين الشحات، إمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد كريم بنزيما.

وبهذا التأهل ضرب الأهلي موعدا ناريا مع نادي فلومينيسي البرازيلي، والتي ستقام ضمن منافسات دور نصف نهائي مونديال العالم للاندية.

حكم مباراة الأهلي وفلومينيسي في مونديال العالم للأندية

ويقود الحكم البولندي سيمون مارسينياك لقاء الأهلي مع فلومينينسي، في نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويعد البولندي من حكام الصفوة، حيث نال الشارة الدولية من الاتحاد الدولي فيفا في عام 2011، وشارك بطولة كأس العالم عام 2018 والتي اقيمت في روسيا.

بينما قاد 38 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ 2014، إضافة إلى مواجهة السوبر الأوروبي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد 2018/2019، ونهائي أمم أوروبا تحت 21 عاما في 2015.

وبالطبع جاءت ابرز مبارياته في ادارة نهائي المونديال في نسخة 2022 والتي جاءت بين الارجنتين وفرنسا وانتهت بفوز راقصي التانجو.

وفي الموسم الماضي قاد البولندي مباراة الاهلي وبيراميدز ليجمعه لقاء جديد مع الاهلي.

موعد مباراة الاهلي فلومينيسي في كأس العالم للأندية

تقام المباراة الاثنين المقبل الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي القادمة في كأس العالم

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.