نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد السقوط أمام بالاس.. جوارديولا يقود مانشستر سيتي لتحقيق رقم سلبي صادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، رقما سلبيا جديدا عقب التعادل أمام نظيره فريق كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

وسقط فريق مانشستر سيتي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره كريستال بالاس، بهدف لكل منهما، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

مانشستر سيتي يحقق رقم سلبي جديد

وبهذا التعادل، فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في آخر 6 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، بينما تعادل في 4 لقاءات، وتلقى الهزيمة في لقاء وحيد.

وبات نادي مانشستر سيتي، يسجل رقم سلبي أمام كريستال بالاس، لم يحدث منذ ديسمبر 2016.

حيث لم يحقق مانشستر سيتي الفوز في ثلاث مباريات متتالية على ملعبه وهو ملعب الاتحاد، في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، منذ ديسمبر 2016، وهو العام الأول للاسباني بيب جوارديولا تحت قيادة الفريق السماوي.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، ثد سقط في فخ التعادل هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ثلاث مباريات وهم ليفربول وتوتنهام؛ وكريستال بالاس على ملعبه "الاتحاد".