ياسر عبد الرؤوف يكشف مقترح اتحاد الكرة بشأن حكام الفيديو في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق عن مقترح من اتحاد الكرة بشأن حكام الفيديو في كأس السوبر المصري للأبطال.

وأكد ياسر عبد الرؤوف في مداخلة هاتفية عبر إذاعة "أون سبورت أف أم": "هناك مقترح من اتحاد الكرة أن يكون حكام تقنية الفيديو في كأس السوبر المصري للأبطال حكام أجانب وليس حكام مصريين".

تنطلق بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات منتصف شهر الجاري بمشاركة 4 فرق يشكل جديد الأهلي ومودرن فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا

يشارك النادي الأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال بصفته بطل الدوري الموسم الماضي 2022/2023.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات كأس السوبر المصري للأبطال خلال الفترة القادمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباريات كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال.