أتلتيكو مدريد يسقط بهدفين أمام بلباو

أتلتيكو مدريد يسقط بهدفين أمام بلباوفاز أتلتيك بلباو على ضيفه أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2-0، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل أهداف النادي الباسكي كل من غوركا غوروزيتا في الدقيقة الـ51، ونيكو ويليامز في الدقيقة الـ64، ليحقّق أتلتيك بلباو انتصاره الـ9 في الدوري. وعلى المقلب الآخر تجرع أتلتيكو مدريد هزيمته الـ4.

ورفع أتلتيك بلباو رصيده بهذا الانتصار إلى 32 نقطة في المركز الـ5، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة الـ34 في المركز الـ3.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الـ17 من "الليغا"، فاز سيلتا فيغو على ضيفه غرناطة، بنتيجة 1-0.

سجل هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض اللاعب يورغن ستراند لارسن في الدقيقة الـ20.

وبات رصيد سيلتا فيغو بهذا الانتصار 13 نقطة في المركز الـ17، وتجمد رصيد غرناطة عند النقطة الـ8 في المركز الـ19.