سيتي يسقط في فخ التعادل مع كريستال بالاس

سيتي يسقط في فخ التعادل مع كريستال بالاسسقط مانشستر سيتي حامل اللقب في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه كريستال بالاس في مباراة جمعتهما يوم السبت ضمن المرحلة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى مانشستر سيتي شوط المباراة الأول متقدماً على كريستال بالاس، بهدف سجله اللاعب الإنكليزي جاك غريليش في الدقيقة الـ24.

وفي الشوط الثاني، أضاف ريكو لويس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ54، وقلّص جون فيليب ماتيتا الفارق لكريستال بالاس في الدقيقة الـ76، وتمكن مايكل أوليس من تسجيل هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع (د 90+5).

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا التعادل إلى 34 نقطة في المركز الـ4، وبات رصيد كريستال بالاس 17 نقطة في المركز الـ14.