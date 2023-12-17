سيتي يسقط في فخ التعادل مع كريستال بالاس
سقط مانشستر سيتي حامل اللقب في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه كريستال بالاس في مباراة جمعتهما يوم السبت ضمن المرحلة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أنهى مانشستر سيتي شوط المباراة الأول متقدماً على كريستال بالاس، بهدف سجله اللاعب الإنكليزي جاك غريليش في الدقيقة الـ24.
وفي الشوط الثاني، أضاف ريكو لويس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ54، وقلّص جون فيليب ماتيتا الفارق لكريستال بالاس في الدقيقة الـ76، وتمكن مايكل أوليس من تسجيل هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع (د 90+5).
ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا التعادل إلى 34 نقطة في المركز الـ4، وبات رصيد كريستال بالاس 17 نقطة في المركز الـ14.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيتي يسقط في فخ التعادل مع كريستال بالاس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.