نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يعلن رسميا حقيقة رحيل لاعبي الفريق للأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، على الفوز الذي حققه الفريق البترولي أمام النادي الاسماعيلي مساء اليوم في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز 2023 -2024 "دوري نايل".

تصريحات محمد إسماعيل

وقال محمد اسماعيل في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN": حققنا فوزًا هامًا على النادي الاسماعيلي، بعد أن تلقينا خسارتين متتاليتين أمام النادي المصري ثم سيراميكا كليوباترا، وارتقينا إلى المركز التاسع وتفصلنا 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني "زد".

وأضاف: لا نية داخل مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي في رحيل أي لاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وواصل: على رأس هؤلاء اللاعبين أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الذي أصبح مطلبًا كبيرًا للعديد من الأندية، وكذلك محمد حمدي الجناح الأيسر، والمدافع أحمد خليل "كالوشا"، وتم تأجيل هذا الملف حتى الانتهاء من الموسم الجاري.

يذكر أن أحمد أمين يعد مطلبا كبيرا لقطبي الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تالقه مع الفريق البترولي خلال الموسم الجاري.