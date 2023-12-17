تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة شتوتجارت اليوم الاحد

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي شتوتجارت مساء اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة شتوتجارت في الدوري الألماني؟

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، أوباميكانو، منجاي كيم، الفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، غوريتسكا، ساني

خط الهجوم: جمال موسيالا، مولر، هاري كين

يستضيف ملعب اليانز ارينا المباراة المرتقبة بين نادي بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الألماني؟

يحتل نادي بايرن ميونخ التاني برصيد 32 نقطة، ببنما يأتي نادي شتوتجارت في المركزالرابع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.