نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هى القنوات الناقلة لمباراة استون فيلا ضد برينتفورد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق برينتفورد، منافسه فريق أستون فيلا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا وبرينتفورد

تذاع المباراة بين فريقي أستون فيلا وبرينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD، وسوف يقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على المباراة.

وينافس فريق أستون فيلا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحل في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق ليفربول متصدر الترتيب.

موعد مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد

تُقام المباراة بين فريقي أستون فيلا مع فريق برينتفورد في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن فريق أستون فيلا لم يخسر أي مباراة في أخر 15 مباراة على ملعبه فيلا بارك، ولكنه يعاني في بعض المباريات على ملاعب المنافسين.