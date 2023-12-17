نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي القنوات الناقلة لموقعة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت اليوم الاحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من شاقي ومتابعي كرة القدم الألمانية، عبر محركات البحث جوجل، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد نظيره نادي شتوتجارت في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

تذاع احداث مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت عبر قناة بي إن سبورتس 5 القطرية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الألماني " البوندسليجا " في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة بين سبورت 5 علي نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 5 علي سهيل سات

تردد القناة: 11623.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد شتوتجارت مساء اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت.

يستضيف ملعب اليانز ارينا المباراة المرتقبة بين نادي بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.